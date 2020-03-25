Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor - Son Dakika

Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor

7 saat önce

Kocaeli'de korona virüs tedavilerinin yapıldığı devlet hastaneleri ve karantina altındaki devlet yurtlarından çıkan tıbbi atıklar, İZAYDAŞ tarafından toplanarak bertaraf ediliyor.

Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor, System.String[]

Kocaeli'de korona virüs tedavilerinin yapıldığı devlet hastaneleri ve karantina altındaki devlet yurtlarından çıkan tıbbi atıklar, İZAYDAŞ tarafından toplanarak bertaraf ediliyor.


Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüsün tüm yönleri ile mücadelesini sürdürüyor. Kocaeli'de korona virüs tedavilerinin yapıldığı iki devlet hastanesi ve karantina altındaki devlet yurtlarında ortaya çıkan tıbbi atıklar, Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ'ın Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmek üzere özel tıbbi atık araçları ile toplanıyor.


Çalışmalar kapsamında İZAYDAŞ'ın ekipleri tarafından korona virüs tedavilerinin yapıldığı iki devlet hastanesi ve karantinadaki devlet yurtlarından 1 - 24 Mart tarihleri arasında bin 540 kilogram tıbbi atık toplandı. 9 araç ve 24 özel kıyafetli çalışan tarafından toplanan tıbbi atıklar, İZAYDAŞ'ın tesislerinde bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ, Korona virüs tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşları ile karantina yurtlarındaki tıbbi atık toplama işlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor.


55 sağlık noktasından 212 ton tıbbi atık toplandı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ ekipleri, ayrıca şehrin farklı noktalarındaki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını da topluyor. Profesyonel ekipler tarafından 1 - 24 Mart tarihleri arasında yapılan son 24 günlük tıbbi atık toplama işinde, 55 devlet ve özel sağlık noktasından toplamda 212 ton tıbbi atık toplandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:46 Kaynak: İHA

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