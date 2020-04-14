Korona virüs şüphelisinin hastaneden akıl almaz firarı - Son Dakika

Korona virüs şüphelisinin hastaneden akıl almaz firarı

Korona virüs şüphelisi hasta izole edildiği 3. katın penceresinden çarşafları bir birine bağlayarak kaçtı

Hastane penceresinden çarşafla kaçan şahıs her yerde aranıyor

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen akıl almaz olayda korona virüs şüphelisi erkek hasta tedavi gördüğü hastanenin 3. katının penceresinden çarşafları bir birine bağlayıp ip gibi kullanarak kaçtı. Şahsın kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastane görevlilerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki U.G., isimli şahıs hastanede korona virüs şüphesi ile test için izole edilmiş ünitede gözlem altına alındı. Bir süre sonra U.G., akıl almaz bir firar girişimine imza atarak, kaldığı 3. kattaki odanın penceresinden aşağı bir birine bağladığı yatak çarşaflarını ip gibi kullanarak indi. U.G.'nin odada olmadığını fark eden hastanedeki görevlileri şahsı bina içinde ararken, U.G.'nin kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastanedeki güvenlik görevlilerine söylemesi ile ortaya çıktı. Firarın ardından hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde, sokaklarda arama çalışması başlattı. Güvenlik tedbirleri kapsamında U.G.'nin ikamet ettiği Sarayköy ilçesine de çok sayıda ekip yönlendirildi.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.