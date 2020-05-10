Korona virüs sürecinde engelli bireyler unutulmuyor - Son Dakika
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Korona virüs sürecinde engelli bireyler unutulmuyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Engelli birey transfer ve servis hizmeti' ile engelleri aşmaya devam ediyor.

Korona virüs sürecinde engelli bireyler unutulmuyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Engelli birey transfer ve servis hizmeti' ile engelleri aşmaya devam ediyor.


'Engelsiz Mersin'i oluşturmak için hem özel gereksinimli bireyleri hem de ailelerini düşünerek hizmetlerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde de özel bireyleri ve ailelerini mağdur etmiyor. Özel gereksinimli iki çocuğu olan Kutlu Ailesi de bu ailelerden biri. Çeşitli kronik rahatsızlıkların yanında ortopedik rahatsızlıkları da bulunan Alişan ve Sıla Kutlu kardeşler, bu hizmet sayesinde rahatlıkla sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlıyor.


Hizmetten yararlanmak isteyenler kayıt yaptırıyor


Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde de sağlanan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Engelli Birey Veri Tabanı Sistemine kayıt yaptırıyor. İl sınırları içerisinde transfer hizmetinden yararlanmak isteyen özel gereksinimli bireyler veya yakınları, transfer hizmeti için '0324 223 54 44' numaralı telefonu en az 2 gün önceden arayarak veya birime şahsen başvuruda bulunarak randevu alabiliyor.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 'Engelsiz Mersin' için yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 Nisan ayından bu yana toplam 3 bin 411 engelli birey, transfer hizmetinden yararlandı. 7 adet asansörlü engelli transfer aracı, 1 adet servis aracı ve 1 adet engelli erişimine uygun otobüs ile engelli bireyler konforlu bir şekilde sağlık kuruluşuna ulaşıyor.


Kutlu kardeşler, transfer hizmetiyle engelleri aşıyor


İki çocuğu da kronik ve ortopedik rahatsızlığa sahip olan Cavide Kutlu, daha önce zorlanarak gittikleri sağlık kuruluşlarına Büyükşehir Belediyesinin hizmeti sayesinde her hafta steril koşullarda ve rahatça gidip geldiklerini belirtiyor. Kutlu, "Oğlum 25 yaşında, akülü sandalye kullanıyor. Kızım 17 yaşında, o da tekerlekli sandalye kullandığı için ulaşımımız çok zordu. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım aracı ile tanışana kadar. Çok rahat ettik, çocuklarım için çok iyi oldu. Her hafta aracımız kapımızın önüne geliyor ve çocuklarımı alıyor, tedavi bittiği saatte de gelip alıyor" dedi. Korona virüs salgını sürecinde de transfer hizmeti sayesinde tedaviyi aksatmadıklarını söyleyen Kutlu, "Çocuklarım da çok memnun ben de çok memnunum. Herkesin bu hizmete ulaşmasını isterim" diye konuştu.


"Transfer aracı hizmetimizden vatandaşın memnun olması, bizi de çok mutlu ediyor"


Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Ayşe Ak, transfer hizmetinden yararlananların çok memnun olunduğunu dile getirerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinde de gelen talepler doğrultusunda engelli bireylerin hastane veya kamu kurumlarına ulaşımını sağlamaya devam ediyoruz. Engelli bireylere verdiğimiz hizmetler sırasında vatandaş memnuniyeti, tüm hizmetlerimizde olduğu gibi çok önemli. Geri dönüşlere de baktığımızda transfer aracı hizmetimizden vatandaşın memnun olması bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:23 Kaynak: İHA


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