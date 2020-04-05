Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı... - Son Dakika

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Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı...
6 saat önce
Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:26 Kaynak: İHA
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