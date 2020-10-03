Korona virüs tedavi ediliyor ama etkileri sürüyor - Son Dakika

Korona virüsler mücadele Türkiye ve tüm dünyada devam ediyor.

Uzmanlar bu amansız hastalığı geçirip iyileşenlerin bir süre daha etkilerini taşıdığını söylüyor.

Bu etkilerin başında ise, halsizlik ve yorgunluk var. Korona virüs tedavisnin ardından hastaların bir kısmı da konsantrasyon bozukluğu yaşıyor.

Uzmanlar ayrıca plazma bağışının da çok önemli olduğunu hatırlatıyor.

(İHA)