Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

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Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı
6 saat önce
Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı Amasya'da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.
Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı
AMASYA - Amasya'da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.
Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.
14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa'yı sağlık personelleri alkışlarla evine gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:05 Kaynak: İHA
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