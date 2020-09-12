Korona virüs tedavisi gören Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: "Sıra sende"- 30 yıl önce... - Son Dakika

- Korona virüs tedavisi gören Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: "Sıra sende"

30 yıl önce trafik kazası geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımdaki eski eşinin yanından hiç ayrılmayan Muhittin Böcek'e, en büyük destek eski eşi Havva Minta'dan geldi

Havva Minta, Böcek ve oğulları Gökhan Böcek'in yer aldığı fotoğrafı "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırdın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle" sözleriyle paylaştı

ANTALYA - Antalya'da korona virüs tedavisi yoğun bakımda süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e (58), eski eşi ve oğlu Gökhan Böcek'in annesi Havva Minta'dan duygulandıran destek geldi. Minta, sosyal medya hesabından, "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırdın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle" diye paylaşım yaptı.

32 yıl önce otobüs şoförlüğü yapan Muhittin Böcek ile düğünde karşılaştığı Havva Minta birbirlerine aşık oldu. İlk olarak söz yüzükleri takılan Böcek ile Minta, ardından 1989 yılında nişanlandı. 1990 yılında ise düğün için hazırlık yapan Minta ailesi, Antalya'ya doğru yola çıktıkları sırada Kemer tüneller bölgesinde bir trafik kazasına denk geldi. Havva Minta, kazada şok geçiren Alman bir kadına yardımcı olacağı sırada bir kamyonun çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı. Hastaneye kaldırıldığında nişanlısı Muhittin Böcek'i sayıklayan Minta, ameliyathaneye alındı. Bu sırada hastaneye gelen Muhittin Böcek'in de, doktorların talimatıyla yoğun bakıma girmesine müsaade edildi. 14 gün yoğun bakımda kalan Havva Minta gözünü açtığında ise yanında elinin tutan Muhittin Böcek'in olduğunu gördü. Minta, 76 gün hastanede yattı ve Muhittin Böcek onun yanından hiç ayrılmadı. Bu süre içerisinden Havva Minta 13 ameliyat geçirdi, Muhittin Böcek'in kanı dahil tam 33 ünite kan verildi. Hastaneden taburcu olmasının ardından bir süre sonra çift, sevgilerini evlilikle taçlandırdı. Havva ve Muhittin Böcek çiftinin evliliklerinden Gökhan adında bir oğlu oldu. Aradan geçen yıllar sorası ayrılık kararı alan çift, çocukları Gökhan için dost kaldı.

Havva Minta ise, 17 Ağustos'ta Muhittin Böcek'in korona virüse yakalanmasının ardından oğlu Gökhan ile birlikte başından ayrılmadı. Böcek'in tedavisinde akciğerlerinde tahribat nedeniyle yoğun bakıma alınmasının ardından Havva Minta oğluna destek verdi, eski eşi Böcek için de iyi dileklerde bulundu. Sık sık Böcek ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Minta'nın son paylaşımı ise duygulandırdı. Minta, kendisi, oğlu ve Böcek'in bulunduğu fotoğraflarla, "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırdın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle" yazısını paylaştı.

Minta'nın bu paylaşımı görenleri oldukça duygulandırdı.