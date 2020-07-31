Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı - Son Dakika

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramını pencereden el sallayarak kutladı.

Diyarbakır'da iki gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.'ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.'ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)