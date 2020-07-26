Korona virüs tedavisi gören kadın, iki çocuğu ile yanan binada mahsur kaldı - Son Dakika

Korona virüs tedavisi gören kadın, iki çocuğu ile yanan binada mahsur kaldı

- Diyarbakır'da korkutan yangın

-Elektrik kontağından çıkan yangın binayı duman altına aldı

-Bu sırada evde korona virüs tedavisi gören yeni doğum yapmış kadın, iki çocuğu ile birlikte dumanların arasında mahsur kaldı

-Korucuyu kıyafetleri giyen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kadın ve iki çocuğunu kurtarmayı başardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan kıvılcım evin yanmasına neden oldu. Yeni doğum yapan ayrıca evde korona virüs tedavisi gören kadın, iki çocuğu ile birlikte dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri koruyucu kıyafet giyerek kadın ve iki çocuğunu kurtarmayı başarırken, yangın da kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 518. sokakta bulunan apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Altıntop 2 isimli sitenin A bloğunda elektrik panolarının bulunduğu zemin katta elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanı gören apartman sakinleri ve bina görevlileri 110 itfaiye, 112 sağlık ve 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülmesi sonrası oluşan duman tüm apartmanı sardı. Bu sırada yeni doğum yapan ayrıca korona virüs tedavisi gören bir kadın, iki çocuğu ile birlikte dumanların arasında mahsur kaldı. Durumun öğrenilmesi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri koruyucu elbise giyerek, itfaiye merdiveni ile kadını ve iki çocuğunu kurtardı.

Kadın ve çocuklarına ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.