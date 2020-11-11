Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Denizhan (63) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Hürriyet Mahalle Muhtarı Abdurrahman Denizhan (63), bazı belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle hastaneye gitti. Kendisine yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Muhtar Denizhan, geçtiğimiz Pazar günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir korona virüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan Denizhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA