Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı - Son Dakika

Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı

21.12.2020 12:55
Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı, System.String[]

Samsun'da bir hastanede çalışan ve korona testi pozitif çıkınca evinde tedavisi süren sağlık çalışanı telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girilerek dolandırıldı.

Samsun'da bir hastanede çalışan ve korona testi pozitif çıkınca evinde tedavisi süren sağlık çalışanı telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girilerek dolandırıldı.

İddiaya göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Hüseyin Özayrancı'nın (47) korona virüs testi pozitif çıkınca evinde tedavisi devam ederken kimliği belirsiz dolandırıcıların siber saldırısına uğrayarak mobil bankacılık hesabı ele geçirildi. Özayrancı, bir banka hesabından bin 900 lira, diğer banka hesabından da 150 lira olmak üzere 2 bin 50 lira parası başka cep telefonu faturalarının ödemesi sağlanıp dolandırıldı. Dolandırıcılar aynı zamanda bir bankadan da 50 bin lira kredi çekmesi sağlanan ve söz konusu parası bankadaki hesabına aktarılan Hüseyin Özayrancı, 50 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmadan olayı fark edip banka ile temasa geçerek paraya bloke koydurdu.

Başından geçen olayı anlatan Hüseyin Özayrancı, "Dolandırıcılar cep telefonumda bulunan mobil bankacılık işlemlerini ele geçirmişler. Evimde korona virüs tedavisi devam ederken bankacılık işlemleri yapmamıştım. Telefonum işlev yapamaz duruma geldi. Şüphelindim ve telefonu açıp kapattım sıfırladım. Bu sırada araştırma yaptığımda 2 ayrı banka hesabımdaki paralarını başka kişilerin telefon hatlarına aktarmışlar. Üstelik benim haberim olmadan 50 bin lira da kredi çekmişler ve bu parayı alamadan banka bloke koydu ve büyük bir sıkıntıdan kurtuldum" dedi.

Özayrancı, ilgili bankaya dolandırılan parasının kendisine iadesi için başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, zararını karşılamadıkları takdirde savcılığa şikayette bulunacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı

Cep Telefonu, araştırma, Samsun, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı dolandırıldı - Son Dakika


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