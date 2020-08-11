Korona virüs tedavisi görenler kan bağışında bulunabiliyor - Son Dakika

Korna virüs nedeniyle kan bağışlarının oldukça düştüğü Kızılay Afyonkarahisar Kan Merkezinde daha önce Covid-19 tedavisi gören kişilerde plazma bağışının yanında kan bağışında bulunabiliyor. Kan Merkezi Müdürü Kubilay, Korona virüs tedavisi sonrası 2 adet negatif test sonucu getiren kişilerden kan bağışı alabildikleri aktardı.

Pandemi sürecinde etkilenen kurumların başında gelen Kızılay Kan Bağış Merkez'lerinden biri olan Afyonkarahisar Kan Merkezi'nde kan bağış oranları ciddi oranda düştü. Covid-19 riski nedeniyle kan bağışında bulunacakların çekimser kaldığı merkezde daha temaslı kişiler ve daha önce Korona virüs tedavisi görenlerden 28 günlük bekleme sürecinin ardından negatif test sonucu getirmeleri halinde kan bağışı alınabiliyor.

"Kan bağışı sayıları çok düştü"

Türk Kızılayı Kan Bağışı Afyonkarahisar Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman, Covid-19 sürecinde kan bağışının etkilendiğini ve kan bağış sayılarının çok düştüğünü söyledi. Akman, "Bu Covid-19 sürecinde birde ramazan ayı geçirdiğimizde tüm Müslüman ülkelerinde olduğu gibi. Bizde de bağış sayılarımız düştü. Kızılay Kan merkezi olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettik. Genel Merkezimizin çağrıları üzerine gece çalışmalarımız oldu. Kan bağış sayılarını arttırmaya çalıştık" dedi.

"Tansiyon ve şeker ilacı kullanmak kan bağışına engel değil"

Kullanılan bazı ilaçların kan bağışına engel olmadığını belirten Akman, "Bazen insanlar kullandıkları ilaçların dolayı kan bağışına engel olabileceğini düşünüp kan bağışı yapmıyorlar. Bizim ekiplerimize gelip başvuru yaptıklarında biz onları değerlendiriyoruz, kan tahlil sonuçlarına bakıyoruz ve kullandıkları ilaçların bazıları engel değil. Mesela tansiyon ilacı gibi, şeker ilacı gibi bu ilaçlar engel değildir. Kan bağışına eğer gelirse vatandaşlarımız biz onları değerlendiriyoruz ve kan bağışlarını kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Temaslı olanlardan 28 gün kan bağışı alınmıyor"

Korona virüse karşı tüm önlemleri kan merkezlerinde aldıklarını aktaran Akman, "Korona virüste temasta sürelerimiz var; 28 gün mecburen almıyoruz. Biz tüm ekiplerimizde olduğu gibi steril şartlarda tek kullanımlık malzemelerle çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza buradan şunu diyebiliriz; herhangi bir tereddütleri olmasın Korona virüs bulaşacak gibi. Biz burada tamamen steril şartlarda çalışıyoruz ancak temas öyküsü varsa, yurt dışından gelen öyküsü varsa biz onları belli bir süre almıyoruz, o 28 günlük sürenin sonunda kan bağışlarını kabul ediyoruz" dedi.

"Korona virüs tedavisi görenler kan bağışında buluna biliyor"

Korna virüs tedavisi gören kişilerinde testlerinin negatif çıkması halinde hem plazma bağışı hem de kan bağışı alına bildiğini kaydeden Akman şu ifadelere yer verdi:

"2 tane negatif çıkan test sonucu getirdiklerinde o süreleri dolduğunda onlarında kan bağışını kabul ediyoruz. Aynı zamanda korona geçiren vatandaşlarla diyalog kuruyoruz Sağlık Bakanlığının yarımıyla onları plazma bağışına davet ediyoruz ve onları da şuan ki aktif hastalarda kullanabiliyoruz. Plazma başvuruları geliyor bize. Biz onlarla telefonla diyalog kuruyoruz durumları müsaitse plazma bağışlarını kabul ediyoruz." - AFYONKARAHİSAR