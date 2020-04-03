Korona virüs tedavisi tamamlanan kadın alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Korona virüs tedavisi tamamlanan kadın alkışlarla taburcu edildi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde korona virüs tedavisi gören kadın hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Midyat ilçesinde korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen kadın, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Hastanede doktorların yoğun tedavisinin ardından yapılan ikinci teste kadında herhangi bir virüs bulgusu kalmadığı ve taburcu edilmesine karar verildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hastayı, sağlık görevlileri ve hasta personelleri alkışlarla evine uğurlandı.

Hastalarının sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile fertleri, gecesini gündüzüne katarak büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür ederken Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Sağlık Müdürü Uzman doktor Saffet Yavuz'un hasta ve hastanelere yönelik tüm önlemleri başarılı bir şekilde aldıklarını dile getirdi.

Öte yandan Midyat Devlet Hastanesinde 2 Artuklu'daki özel bir hastanede de 1 hasta olmak üzere 3 hastanın korana virüs tedavisinin tamamlanarak taburcu edildikleri öğrenildi.