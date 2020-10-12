Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı - Son Dakika

Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı

12.10.2020 08:44
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Evlik köyünde çeşmeden su doldurmak korona virüs tedbirleri gereğince dışarıdan gelenlere yasaklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Evlik köyünde çeşmeden su doldurmak korona virüs tedbirleri gereğince dışarıdan gelenlere yasaklandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını herkesin hayatını büyük bir şekilde etkilerken Osmancık'a bağlı Evlik köyünde virüse karşı ilginç bir tedbir alındı. Köy muhtarlığı köy çeşmesinden su doldurmak için dışarıdan gelenlere yasakladı. Alınan bu tedbir ise çeşmeden su doldurmaya gelenlerin tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Evlik Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde "Virüs salgını tedbirleri gereğince köyümüzden su doldurmak, dışarıdan gelenlere yasaklanmıştır. Sağlıklı bir yaşam diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Evlik Köyü Muhtarlığı" yazılı afiş köy çeşmesi başına asıldı. İçme suyu temin etmek için çeşme başına gelenler ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Alınan tedbir "Virüs bahane edilerek, dışarıdan gelenlerin çeşmeden su doldurması yasaklanıyor" şeklinde yorum yaparak tepki vermelerine neden oldu.

Evlik Köyü Muhtarı Erdoğan Uysaler ise alınan yasak kararının köyde yaşayan yaşlı kesimi köy dışından gelebilecek bir bulaştan korumak amacıyla alındığını söyledi.

Köyde akan suyumuz çok güzel olduğu için Osmancık ve civar köylerden insanların su almak için Evci köyüne geldiğini belirten muhtar Uysaler, "Bugün kadar biz bu suyu kimseden esirgemedik, hatta köy halkı olarak yardımcı olduk. Köydeki sudan ilçeden gelenler ve civar köydekiler istifade etti. Ancak korona virüs nedeniyle zor günler yaşadığımız bu süreçte köy halkını korumak için su alınmasına geçici bir süre kısıtlama getirdik" dedi.

Korona virüs belasından kurtuldukları zaman çeşmeye bakım yaptırıp Osmancık halkı ve civar köylerin kullanımına tekrar açacaklarını söyleyen köy muhtarı Uysaler, "Rica ediyorum salgın devam ederken Osmancık halkı ve civar köylerden hiç kimse su almak için köyümüze gelmesin. Korona virüs belasından kurtulduğumuz zaman eskiden olduğu gibi herkes bu sudan faydalanabilir. Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti olarak köy halkının sağlığını korumak için böyle bir karar aldık. İnanıyorum ki alınan bu karara su almak için köyümüze gelen insanlarda saygılı olacaktır" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı
Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı

Koronavirüs, Osmancık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs tedbiri bunu da yaptırdı - Son Dakika


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