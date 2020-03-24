Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor - Son Dakika
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Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor

6 saat önce

Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor Bakkala siparişlerini telefonla ileten vatandaş, drone ile alışveriş yapıyor Evde kal çağrısına uyan vatandaşın korona virüsüne aldığı droneli önlem şaşırttı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir vatandaş korona...

Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor

Bakkala siparişlerini telefonla ileten vatandaş, drone ile alışveriş yapıyor

Evde kal çağrısına uyan vatandaşın korona virüsüne aldığı droneli önlem şaşırttı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir vatandaş korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyarak bakkala gönderdiği drone ile alışveriş yapıyor. Telefonla bakkala siparişini ileten ve drone ile siparişini teslim alan vatandaşın uyguladığı ve adeta alışverişte yeni çığır açan yöntem çevredekiler tarafından da beğeni kazandı.

Dünya geneli ve ülkemizde de etkisini arttıran korona virüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkışları yasaklanırken vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları uyarısı yapılmıştı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Enver Ören Caddesi'nde yaşayan ve evden çıkmamaya özen gösteren turizm işletmecisi Yasin Becit ise bu tedbirlere bir yenisini ekleyerek bakkaldan, drone ile alışveriş yapmaya başladı. Evinin balkonundan havalandırdığı drone ile ekmek ihtiyacını karşılayan Becit, şimdilik gıda ihtiyaçlarını karşıladığını ve gerekli olduğu takdirde ilaç ihtiyaçları için drone eczaneye yollayabileceğini de aktardı. Becit ayrıca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan çevresindeki vatandaşlar içinde istedikleri zaman alışveriş yapabileceğini sözlerine ekledi.

Ekmek ihtiyacımızı drone ile karşılıyoruz

Evden çıkmamaya özen gösteren ve bakkaldan alacağı genel ihtiyaçları için drone kullanan vatandaş Yasin Becit, "Dünya ve ülkemizin geçmiş olduğu bu zor dönemde sağlık kuruluşları ile devletimizin vermiş olduğu bilgiler kapsamında evimizden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda bu duruma dikkat çekebilmek adına dronemiz ile alışveriş yapıyoruz. Biraz önce siparişimizi verdik ve ekmeğimizi aldık. İnsanlarımızın korona virüse karşı tedbirli olmalarını ve evlerinden çıkmamaları gerektiğini biz de öneriyoruz. Evimizden olabildiğince çıkmamaya özen gösteriyoruz çok çok zaruri bir ihtiyacımız olmadığı sürece çıkmamaya çalışıyoruz. Diğer tüm vatandaş ve yurttaşlarımızın evlerinde kalmalarını buradan onlara iletiyoruz. İnsanların ilgisini çekti, diğer esnaflarında ilgisini çekti bu durum. Yani hoş ve farklı bir şekilde karşılandı ilk etapta daha sonrasında alışıldı ve her gün drone gönderip ekmek alıyoruz onlarda alıştı bu duruma. İlk etapta ekmek ile başladık ve zaruri ihtiyaçlarımız doğrultusunda drone'nun mesafesine kadar eczaneye de göndermeyi düşünüyoruz dron' umuzu acil ihtiyaçlarımızı oradan karşılamayı düşünüyoruz açıkçası. İlk etapta ekmek ile başladık ama daha sonra ilerleyebiliriz" dedi.

Siparişini alarak ekmeğini drone ile gönderiyoruz

Şendoğan Şen isimli bakkal ise, "Virüs sebebiyle Yasin arkadaşımız ekmek siparişi veriyor ve drone'unu gönderiyor, biz de ekmeğini buradan drone ile tekrar kendisine gönderiyoruz. Biz olumlu karşıladık bu durumu. Çünkü şu anda insanlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor mümkün olduğunca. Bizim için olumlu ve güzel oldu. Diğer müşterilerimize de aslında dışarıya çıkmamaları konusunda bilgi veriyoruz. Böyle olması daha güzel oldu drone'lu sistem. Herkesin keşke imkanı olsa ve bunu yapabilse" diye konuştu.

Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor

Sakarya, Akyazı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:58 Kaynak: İHA

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