Korona virüs tedbirine aldırmadılar - Son Dakika
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Korona virüs tedbirine aldırmadılar

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Korona virüs tedbirine aldırmadılar, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Polis ekipleri, yasağa uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.


Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Polis ekipleri ise yasağa uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.


İşletme sahibi olan Levent Boran, "Bu virüs çok tehlikeli bütün yaşlılarımız dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz ve babalarımızın evlerinde oturmalarında fayda var" dedi.


Bazı vatandaşlar da araçla gezdiklerini, kimseyle temas halinde olmadıklarını söyledi. - HATAY

Samandağ, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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