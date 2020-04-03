Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 şahıs polisleri alarma geçirdi - Son Dakika

Denizli'de iki şahıs korona virüs testinin yapılacağı hastanenin izolasyon bölümünden kaçınca polis alarma geçti. Bir süre sokaklarda aranan şahıslar kaçtıktan yaklaşık 20 dakika sonra hastaneye geri dönünce herkes rahat bir nefes aldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Korona virüs şüphesi nedeniyle hastanede oluşturulan izole edilmiş bölümde gözlem altında tutulan M.İ. ve Ş.İ. isimli şahıslar iddiaya göre, hastane görevlilerini ve güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde şahısları bulmak için çalışma başlattı. Aramalar kapsamında M.İ. ve Ş.İ.'nin ikamet ettiği evlerine de birçok polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra şahıslar hastaneye döndü. Ardından M.İ. ve Ş.İ., hastane görevlileri tarafından tekrardan izolasyon bölümüne alındı.



Öte yandan, sağlık görevlileri şahıslara başka bir kişi ile temasta bulunup bulunmadıklarını sorarak bilgi aldı. Polisi alarma geçiren şahıslar hastaneye geri dönünce herkes rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ