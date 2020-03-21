Korona virüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri artırılıyor

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri artırılıyor.

Korona virüs tedbirleri artırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle, tüm hastaneler salgın hastanesi olarak kabul edildi.Böylece sadece kamu hastanelerinde değil, özeller dahil tüm hastanelerde korona virüs tedavisi gerçekleştirilebilecek. Genelgeyle devlet, vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler Korona virüs tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerine devam edecek.Enfeksiyon, klinik mikrobiyoloji, göğüs ve iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler, 'Pandemi Hastanesi' olarak kabul edilecek. Hastanelerin uzman eksiklikleri diğer hastanelerden görevlendirme yoluyla karşılanabilecek.

Pandemi hastanelerinde virüs hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek. Bu hastaların girişlerinde tedbirler alınacak. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı önceden belirlenecek. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu onkoloji-hematoloji, radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecek. Genelgeyle son olarak, Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de Pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.

(İHA)

Korona virüs tedbirleri artırılıyor

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor         
19:33
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:06:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]