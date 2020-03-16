Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi - Son Dakika

Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Düzce Adalet Sarayındaki duruşmalar 15 gün süreyle ertelendi.

Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Düzce Adalet Sarayındaki duruşmalar 15 gün süreyle ertelendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik "Mahkemeler ertelendi, cezaevine yeni gelen hükümlüler 14 gün boyunca diğer mahkumlardan ayrı bir bölgede tutuluyor" dedi.


Düzce Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren iki hafta süreyle duruşmalara kapatıldı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında görülecek olan duruşmalar da ertelendi. Acil durumlar dışında faaliyet göstermeyecek olan mahkemeler, 16 Mart tarihi itibariyle duruşmalara kapatıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, adliye de temizlik çalışmalarını sürekli gerçekleştirdiklerini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan kararları Düzce Adliye'sinde uyguladıklarını dile getirdi. Çelik, "Bu virüs ile ilgili olarak devletimiz ciddi olarak tedbirleri aldı. Kararlarını verdi. Bizde devletimizin aldığı tüm kararları harfiyen uyguluyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığının virüsten korunma ile ilgili almış olduğu tedbirleri harfiyen uyguluyoruz. Tüm adliyemizde dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Günlük temizliği yapıyoruz. Ayrıca gün içerisinde de sık kullanılan kapı kolları, asansör ve benzeri yerlerde sürekli dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ceza evlerinde denetimli serbestlik müdürlüklerinde de gerekli tedbirleri aldık" dedi.


"Cezaevine gelen hükümlüler kuluçka döneminde bekletiliyor"


Başsavcı Çelik, cezaevine yeni gelen hükümlülerin 14 gün boyunca virüs tehlikesine karşılık diğer mahkumlardan ayrı bir koğuşta tutulacağını belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik: "Özellikle Cezaevlerinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda görüşleri yasakladık. İzinleri iptal ettik. Toplu çalışmalar yok. Cezaevine giren herkes kontrolden geçiriliyor. Gerekirse sağlık raporu almadan cezaevine alım yapılmıyor. Dışarıdan cezaevine alınanlar diğer hükümlüler ile hemen aynı yere konmuyor. Onlar ayrı bir odada tutuyoruz. Kuluçka dönemi dediğimiz 14 günlük süre bekletiliyor. Daha sonra herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildikten sonra diğer odalara alınacaklar. Açık görüşleri zaten iptal ettik" dedi.


"Duruşmalarımızı erteledik, adliyemiz açık"


Başsavcı Çelik, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun mahkemelerimize tavsiyesi oldu. Duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hem hukuksal hem de sağlık açısından mağdur olmaması için bizde gerekli tedbirleri aldık. Hakimlerimiz duruşmaları ertelediler. Duruşmaların ertelendiğini adliyemizin girişinde not olarak vatandaşlarımıza duyurduk. Tüm tedbirleri alıyoruz ama Adliyemiz kapanmış değil. Adliye'de faaliyetlerimiz adli işlemlerimiz devam ediyor.


Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak virüsün yayılmasını engellemek açısından gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Adliyede ki tüm işlemler icra dairesi mahkeme kalemleri savcılık işlemleri girişteki ön büro sisteminden yapılabiliyor. Gerek avukatlar gerek vatandaşlar kalemlere ve adliyenin içerisine girmeden o giriş bölümünde ki ön bürodan tüm işlemlerini yapabiliyor. Biz o vatandaşlarımızın sık gireceği yerlerde de gün içerisinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. Devletimizin almış olduğu tüm tedbirlere vatandaşlarımızın da uymasını tavsiye ediyoruz. Bir panik hali oluşturmadan özellikle Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu virüsten korunma yollarına ilişkin tüm tedbirlerine vatandaşlarımızın isteyerek ve gönüllü olarak uymasını tavsiye ediyorum. Bizde bu konuda elimizden gelen tedbirlerimizi aldık. Sağlık bakanlığının bilim kurulu tarafından cezaevlerinde görüş yasağımız 2 hafta sürecek. 2 hafta sonra bu görüşme durumu tekrardan değerlendirilecektir. Mahkemelerin durumu da 2 hafta olacak. 2 haftanın sonunda tekrar değerlendirilecektir. Alınacak karar sonrasında bu uzatılabilir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başsavcı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]