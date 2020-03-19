Korona virüs tedbirleri kapsamında 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs tedbirleri kapsamında 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işletmeciler hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.


İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "korona virüs tedbirleri" genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uymayan işletmeciler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığının tedbir kararına uymayan 187 iş yeri kapatılırken, bunlardan 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 37 işletmeci hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddelerine göre cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.


Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 15-18 Mart tarihleri arasında 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı müzikli lokanta ve kafe, 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, bin 338 hamam, bin 233 her türlü kapalı çocuk oyun alanları, 4 bin 92 her türlü oyun salonları, 8 bin 73 internet kafe, 3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere toplam 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi" denildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:12 Kaynak: İHA

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