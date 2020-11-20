Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar tekrar başladı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar tekrar başladı
20.11.2020 21:08
Artan korona virüs vakaları sonrasında İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Sakarya'da da AVM, market, berber, kuaför, restoran ve kafeler saat 20.00'da kapandı.
Artan korona virüs vakaları sonrasında İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Sakarya'da da AVM, market, berber, kuaför, restoran ve kafeler saat 20.00'da kapandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakalarında ikinci dalga başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında Sakarya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde AVM, market, berber, kuaför, restoran ve kafeler kapandı. AVM'lerde bulunan işyerleri 21.11.2020 Cumartesi tarihi itibari ile 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'da kapanacak. - SAKARYA
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