Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı Ekipler yollarda yaptıkları uygulamada yolcuları uyararak, gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları konusunda bilgilendiriyor Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de arttırılan Korona virüs...

Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı

Ekipler yollarda yaptıkları uygulamada yolcuları uyararak, gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları konusunda bilgilendiriyor

BİNGÖL - Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de arttırılan Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde araçlar tek tek durdurulup sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Ekipler ayrıca, yolculara gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları tavsiyesinde bulunuluyor.

Bingöl'de Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin girişlerinde ortak çalışma yapıyor. Tüm noktalarda olduğu gibi Bingöl- Elazığ karayolunda da çalışma yapan ekipler, izinli olarak yolcu taşıyan şehirlerarası otobüsler ve özel araçları tek tek denetliyor. Polis ekiplerinin temassız kimlik okuyucu ile kontrol yaptığı uygulamada, sağlık ekipleri de sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini gerçekleştiriliyor. Yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, ayrıca varacakları adreslere ulaştıklarında kendilerini 14 gün karantina sürecine almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Yolcuların ateşini ölçtüklerini ve bilgilendirme yaptıklarını belirten sağlık ekibinden Muttalip Varol, "Sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Bakanımızın yaptığı açıklamalardan sonra denetimlerimizi iyiden iyiye arttırdık. Büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız bayağı bir var.Vatandaşlarımızı kendilerini evde karantinaya almaları için bilgilendiriyoruz" dedi.

Sakarya'dan memleketi Muş'a gitmek için yola çıkan Muhammet Sarp," Yol boyunca sıklıkla çevirmelere, kontrollere denk geldik. Sağlıkçı arkadaşlarımız görevlerinin başında ve bize yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz, görevlerini dört dörtlük yapıyorlar. Bende şimdi evime gittiğimiz zaman kendim için, ailem için 14 gün kendimi karantinada tutacağım"ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı

Türkiye, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:47 Kaynak: İHA

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