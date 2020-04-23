Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade kutlama - Son Dakika
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Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade kutlama

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade kutlama, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Geçtiğimiz senelerde yoğunluğun yaşandığı törende, bu sene sadece yetkililerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak kutlaması yürekleri burktu.


Bursa'da Heykel'deki Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törene Sabahattin Dülger'in yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri ve daire amirleri de yer aldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu hassasiyeti hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de bir dizi tedbirlere yol açan korona virüs salgınıyla mücadele sağlık, emniyet ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak çalışmasıyla yürütülmeye devam ediyor. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız da bu süreci en az zararla atlatmak üzere eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla evlerinden devam etmekteler" dedi.


Öğrencilere seslenen Dülger, "Yegane çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklarım. Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan'ı, bu kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstermiş olacağız" diye konuştu.


Bursalılara da seslenen Dülger, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl aynı coşkuyla ancak farklı şekilde kutlayacağız. Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir dizi program hazırladık. Sizleri 100. yıla özel coşku ve sevincimize davet ediyorum" dedi. - BURSA

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:16 Kaynak: İHA

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