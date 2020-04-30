Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla... - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla...

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu.

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, "Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı

HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor

Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı

NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi

Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi

Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak

Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi

Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti

Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı

Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi