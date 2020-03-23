Korona virüs tedbirlerine "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videolarıyla destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Korona virüs tedbirlerine 'Evde kalıyorum spor yapıyorum' videolarıyla destek - Son Dakika Spor

Korona virüs tedbirlerine "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videolarıyla destek

7 saat önce

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında profesyonel sporculardan gençlere kadar bir çok kişi "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videosu paylaştı.

Korona virüs tedbirlerine

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında profesyonel sporculardan gençlere kadar bir çok kişi "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videosu paylaştı.


Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için uygulamalar yapılıyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde de vatandaşların evlerde kalmasını amaçlayan çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında "Evde kalıyorum spor yapıyorum" adıyla milli sporcular ve gençler evlerinde spor yapabileceğini anlatan videolar paylaştı. Badminton Milli sporcusu Aliye Demirbağ ise "Ailesi ile birlikte bu zorlu süreçte sağlığını korumak için evde egzersizlerine devam ettiğini belirterek" video paylaştı.


Öteyandan Kadınlar Basketbol Süper Liginde de mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Takımı'nın oyuncuları da çektikleri "Evinde kal Elazığ" videosunu paylaşarak dikkat çekti. - ELAZIĞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34 Kaynak: İHA

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