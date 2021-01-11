Korona virüs tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan denetimlerde 360 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 343, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 17 şahsa ceza kesildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 90 şahıs ise uyarıldı. Ayrıca denetlenen 308 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - GAZİANTEP