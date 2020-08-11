Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 393 bin lira ceza - Son Dakika

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan bin 459 kişiye 1 milyon 393 bin lira para cezası uygulandı.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da çeşitli tedbirler alındığını ve uygulamaya konulduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak üzere idari ve adli cezalarla uyulması gereken kuralların belirlendiğine dikkat çekti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar kentte Emniyet, Jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 459 kişiye toplamda 1 milyon 338 bin 923 TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıklayan Vali Çiftçi, "Denetimler aralıksız devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için kurallara riayet edilmesi önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda maske kullanılması gerekmektedir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar ciddi adapte olursak o kadar olumlu sonuç alırız. Pandemi süresince birey olarak hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Tüm hemşerilerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyene mutlaka uymalarını rica ediyor, sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum" dedi. - ÇORUM