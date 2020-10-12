Son dakika haber: Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri yaklaşık 2 bin 500 kamu personelinin katılımıyla sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını denetlemek üzere Şanlıurfa Valiliği tarafından görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, hafta sonu düğün salonları, konuk evleri, dinlenme alanları, semt pazarları gibi umuma açık alanlarla binlerce iş yerinde inceleme yaptı.

Düğün salonu denetimlerinde 2 ihlal tespit eden ekipler, her düğün salonuna 3 bin 150 TL para cezası keserken, aynı düğün salonlarından birinin de ihlali tekrarladığı tespit edilince, söz konusu iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

İş yerlerinde ve umuma açık alanlarda maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik kurallarını denetleyen ekipler, vatandaşlara kuralları hatırlatarak, bunlara uymayanları istendi.

İl merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların büyük oranda maske ve mesafe kurallarına riayet ettiği, şehir merkezlerindeki park ve dinlenme alanlarındaki gençlerin ise kuralları daha sık ihlal ettiği belirlendi. Maske ve fiziki mesafe kurallarını ihlal edenlere yazılan para cezalarının büyük bölümünün gençlerden oluştuğu belirtildi.