Korona virüs teşhisi konan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi - Son Dakika

Korona virüs teşhisi konan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi
ADIYAMAN - Liseye Geçiş Sistemi'ne giren ve korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi.
Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci ambulanslar ile Adıyaman Lisesi'ne getirildi. Adıyaman Lisesinde önünde sınav süresince sağlıkçılar bekledi. Ambulans ile sınav salonuna getirilen 3 öğrenci ilk oturumun ardından okul bahçesinde bekleyerek, ikinci oturama girdi.
Adıyaman'da sadece 3 öğrencinin bu şekilde sınava girdiği öğrenildi.