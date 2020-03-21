Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak - Son Dakika

Korona virüs testi 15 dakikada çıkacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs(Covid-19) salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık korona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından bakanlık harekete geçti.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun, daha sonra hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.