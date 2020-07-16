Korona virüs testi pozitif çıkan bıçakla yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınınca yapılan testte korona virüs test sonucu pozitif çıkan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan U.D.Ö. 3 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. U.D.Ö.'yü bıçaklayan şahıs ve yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli S.B. ile olay sırasında yanında olan M.E. ve İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldı. S.B.'nin test sonucu pozitif çıktı.



Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan S.B. ise özel kıyafetli polisler tarafından özel kıyafet giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi. M.E. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN