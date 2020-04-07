Korona virüs testi pozitif çıkan kadının evi ve kendisi karantinaya alındı - Son Dakika

Korona virüs testi pozitif çıkan kadının evi ve kendisi karantinaya alındı

Belediye Başkanı İşlek:

" Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve yakın çevresi karantinaya alındı"

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 53 yaşındaki kadının Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisi hastanede tedavi altına alınırken evide karantina altına alındı. Kadının Kıbrıs'tan ziyaretine gelen kızı, damadı ve torunu da tedbir amacıyla evlerinde izole edildi.

Korkuteli'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan 53 yaşındaki kadına Kıbrıs'tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi. Dün çeşitli şikayetler ile hastaneye başvuran kadının yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Korkuteli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınan kadının kızı, eşi ve torununa da test yapıldı. İlk testleri negatif çıkan aile evde izole edildi.

Başkan İşlek: "Evde kalın"

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Korkuteliler, maalesef dün gece itibariyle ilçemizde ilk Covid-19 virüs tespitli bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Virüs bulaşma sebebi Kıbrıs kökenlidir. Vatandaşımız Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, tedavisi sürmektedir. Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve yakın çevresi karantinaya alınmıştır. Temaslı bulunduğu kişiler kurumlarımız tarafından hikayesi dinlenerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle izole edilecektir. Başta vatandaşımız ve ailesi olmak üzere ilçemize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Daha fazla vatandaşımızın ilçemizde bulunduğu netleşen virüsten dolayı hastalanmaması adına çok çok acil bir durum oluşmadan evlerinden çıkmamalarını hassasiyetle rica ediyorum" dedi.