- Korona Virüs Testi Pozitif Çıkınca, Başdanışmanı Koşarak Uzaklaştı - Son Dakika

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- Korona Virüs Testi Pozitif Çıkınca, Başdanışmanı Koşarak Uzaklaştı
6 saat önce
- Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından başdanışmanı başbakanlık binasından koşarak uzaklaştı.
- Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı
LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından başdanışmanı başbakanlık binasından koşarak uzaklaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere'de kraliyet ailesinden sonra hükümete sıçradı. Başbakan Johnson'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in başbakanlık binasından çıkarken koşarak uzaklaştığı görüldü.
İngiltere'de toplam korona virüs vakası 14 bin 543'e, hayatını kaybedenler ise 759'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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