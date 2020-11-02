Korona virüs testi pozitif olan şahıs kimlik sorgusunda yakalandı - Son Dakika

Korona virüs testi pozitif olan şahıs kimlik sorgusunda yakalandı
02.11.2020 16:59
Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gereken şahıs yakalandı ve hakkında işlem yapıldıEdinilen bilgilere göre, Muttalip Mahallesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada, kimlik...
Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gereken şahıs yakalandı ve hakkında işlem yapıldı
Edinilen bilgilere göre, Muttalip Mahallesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada, kimlik sorgusu yapılan İ.K.'nın Korona virüs testinin pozitif olması sebebiyle izleme altında olması gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri, şahıs hakkında gerekli adli işlemleri başlattı. - ESKİŞEHİR
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