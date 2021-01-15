Korona virüs tıbbi atıkları bu tesiste imha ediliyor - Son Dakika

Ankara ve çevre illerden gelen korona virüs tıbbi atıkları, Sincan'da bulunan ITC Tıbbi Atık Merkezi'nde bertaraf edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Korona virüsün tıbbi atıkları Sincan ITC tesisinde bin 100 derece sıcaklıkta imha ediliyor" dedi.

Ankara ve çevre illerden gelen korona virüs tıbbi atıkları, Sincan'da bulunan ITC Tıbbi Atık Merkezi'nde bertaraf edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 saat gözetim altında olan tesiste 13 araç ve 70 personel, 7/24 çalışarak günde yaklaşık 120 ton tıbbi atığı imha ediyor.

Hastane ve sağlık kuruluşlarından gelen korona virüs atıklarının imha sürecini anlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Sağlık Bakanlığı ile bu konuda anlaşma yapıldı. Test sonuçlarından artan maske ve diğer tüm atıklar özel olarak tesisimize getiriliyor. Ankara'daki hastaneler ve poliklinikler başta olmak üzere tıbbi atık üreten tüm merkezlerden getirilen atıklar ve gümrüğe takılan standart dışı maskeler, toplanan kimyasal ve endüstriyel atıklarla menü edilerek bin 100 derece sıcaklıkla bertaraf ediliyor. Yüksek sıcaklıktan dolayı yağlar ünitede ısıtılıyor ve ısınan bu yağlar da elektrik enerjisine dönüştürülerek ana sisteme veriliyor. Tıbbi atıklar burada doğalgaz ya da kömür harcanarak yakılmıyor. Sistem kendi kendine dönüyor" ifadelerini kullandı.

"TESİSTE GÜNDE 25 TON TIBBİ MALZEME İMHA EDİLİYOR"

ITC tıbbi atık tesisinde günde 25 ton atığın imha edildiğini belirten Aslan, "Ankara'nın 5 bin 500 noktasından toplanan tıbbi atıklar tesisimize getiriliyor. Saatte 5, günde 25 ton atığın tamamı tesislerimizde yakılarak bertaraf ediliyor. Zaten günlük 100 tonluk kapasitemiz var. Bu tesis 36 gün çalışmasa bile depolama kapasitemiz çok yüksek. Bu tesis Türkiye'nin göz bebeği. Başka bir şehirde tıbbi atıkların tamamını yakan bir tesis yok. İstanbul'daki tesiste yüzde 30 civarında yakılıyor, gerisi sterilize ediliyor" dedi.

Korona virüs atıklarının yakılması sonucu ortaya çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü ifade eden Tesis Müdürü Murat Küçükekşi de, "Ankara'dan gelen tıbbi ve tehlikeli atıklar burada bunkelere alınarak depolanıyor. Gördüğünüz vinçler vasıtası ile besleme bantlarına koyuluyor. Yakılacak atıklar bin 100 derecedeki fırına beslenerek bertarafı sağlanıyor. Buradan çıkan ısı ile de enerji üretiliyor. Bu enerji de yaklaşık 5 megawatt'lık tribünlere gönderilerek elektrik enerjisi üretiliyor ve bu da sisteme aktarılıyor. Buraya aralık ayında yaklaşık 40-50 ton test kiti geldi ve bertaraf edilerek elektrik enerjisine dönüştürüldü" şeklinde konuştu.

(Engin Yağcı - Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan/İHA)