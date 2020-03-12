Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. - Son Dakika

Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

6 saat önce

Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı., System.String[]

Korona virüs toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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