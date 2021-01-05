Korona virüs turşuya olan talebi arttırdı - Son Dakika

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Korona virüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar turşu ve turşu suyuna yöneldi.

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve kış aylarının gelmesi ile birlikte sofraların vazgeçilmezi haline gelen turşular da sofalardaki yerini aldı. Farklı tatları ile damakları şenlendiren turşular, içerikleri ile vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek kendimizi hastalıklara karşı korumamıza yardımcı oluyor. Salatalık, lahana, acı biber, yeşil domates, havuç gibi sebzelerin yanında bir çok meyvenin de turşusu kurulabiliyor. Kış aylarında turşu tüketimini öneren uzmanlar, turşunun Korona virüse karşı etkili olduğunu belirtiyorlar. Korona virüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı vatandaşların turşuya olan ilgisi de arttı. Semt pazarlarında onlarca turşu çeşidi ile tezgah açan pazarcılar pazarın en fazla satış yapan esnafları oldu.

Turşunun vücuda faydaları bir besin olduğunu ve sofraların olmazsa olmazı haline geldiğini ifade eden Necip Hakkı Sever, "Geçmişi milattan önceki yıllara dayanan turşu, özellikle kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi. Havaların serinlemesi ile birlikte Ege ve Anadolu mutfaklarında turşu telaşı başlar. Kurulan turşular sofralardaki yemeklerin lezzetine lezzet katar. En fazla tüketilen turşuların en başında salatalık turşusu yer alıyor. Onu lahana, acur, biber ve patlıcan takip ediyor. Mideyi dengeleyen, sindirime yardımcı olan turşunun özellikle ağır yemeklerin, bakliyatların yanında tercih edilmesi boşuna değil. Turşu ayrıca sindirimi de kolaylaştırıyor. Vücuda dinçlik ve rahatlık veriyor. Özellikle de bağışıklık sistemi güçlendirici olarak tercih edilen turşu şu dönemde Korona virüse karşı sofraların olmazsa olmazı haline geldi. Hem fiyatı uygun hem de doğal bir şifa kaynağı. Her şeyde olduğu gibi turşunun da fazlası zarar verebilir. Özellikle çok tuzlu olduğu ve tansiyonu etkilediği için fazla tüketmemek, turşuyu fazla kaçırmamak gerekir" dedi.

Korona virüs fiyatlara etki etmedi

Turşu fiyatlarının Korona virüse rağmen artış göstermediğini belirten Sever, "Onlarca çeşit turşumuz mevcut. Ama bunların içerisinde en fazla tercih edileni, hem içerisindeki ürün çeşitliliği hem de fiyatı dolayısıyla karışık turşu. Karışık turşumuzun fiyatı 7 lira. Diğer rağbet gören lahana turşusu 8, havuç turşusu 10, pancar turşusu 12, salatalık turşusu 10 ile 18 lira arası ve biber turşusu da 10 ile 14 lira arası değişiyor. Sarımsak turşusu turşuların içerisinde en faydalısı diyebilirim. Hem doğal antibiyotik olan sarımsak hem de turşunun içerisinde bulunan sirke ve limondan dolayı tam bir şifa kaynağı. Sarımsak turşusunun kilogram fiyatı ise 50 TL ve zor temin edilen bir turşu" diye konuştu.

Turşu suyunun da rağbet gördüğünü sözlerine ekleyen Sever, sadece turşu suyu satın alan müşterilerinin olduğunu belirterek turşu suyunun da en az turşunun kendisi kadar faydalı olduğunu belirtti.

-İHA-