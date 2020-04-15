Korona virüs tuz satışlarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs tuz satışlarını vurdu - Son Dakika

Korona virüs tuz satışlarını vurdu

6 saat önce

Sivas'ta doğal kaynak tuzu üretimi yapan Fikri Çiçek, korona virüsün ardından nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durduğunu söyledi.

Korona virüs tuz satışlarını vurdu, System.String[]

Sivas'ta doğal kaynak tuzu üretimi yapan Fikri Çiçek, korona virüsün ardından nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durduğunu söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bir yandan insan sağlığını diğer yandan da ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Fikri Çiçek isimli üretici, Sivas'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl köyünde yerin 50 metre derinliğinden gelen doğan mineralli su kaynak tuzu üretiyor. Haziran ayında ürettiği tuzu baharın gelmesi ile piyasaya süren Çiçek'in planları, korona virüs salgını nedeniyle alt üst oldu. Çiçek, nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti. Virüsten önce ayda 15- 20 ton satış yatığı belirterek şu günlerde satışların kilolar bazına kadar gerilediğini söyledi. Öte yandan Çiçek, Türkiye'de tuz sıkıntısının bulunmadığını da sözlerine ekledi.


"Türkiye'de tuz sıkıntısı yok"


Doğal kaynak tuzu üreticisi Fikri Çiçek, Türkiye'de tuz sıkıntısının bulunmadığını belirterek, "Mevsimine göre değişiyor. Bazen bin ton, bazen 500 ton, bazen de bin 500 ton olarak da değişiyor. Kışın eğer ki kar iyi giderse, yağmurlarımız iyi geçerse yazın da kurak bir şekilde geçerse üretimimiz artıyor. Yerin altındaki tuzlu suyumu yeni yaptığımız havuzlara veririz. O büyük havuzlarımızda yüzde 25 olan tuzumuzu alıp, yüzde 75 ham suyumuzu buharlaştırarak doğal 84 mineralli tuzumuzu alarak, üretimimizi başarıyoruz. Fazlası zarar, bende evimde fazlasını tabii ki kullanmıyorum ama bu doğal tuz olduğu için içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bizim tuzlarımız doğal tuzdur. 84 tane de mineral vardır. Türkiye'de tuz üretimiz yüzde 85'ini, yüzde 90'ını Konya tuz gölümüz karşılar. Geri kalan yüzde 10'luk bölümünü de bizim gibi İç Anadolu'da birkaç tane firma vardır bunlar karşılar. Türkiye genelinde tuz sıkıntısı yoktur" dedi.


"Korona virüs satışlarımızı etkiledi"


Çiçek, korona virüsün satışlarını etkilediğini ifade ederek, "Korona satışlarımızı bayağı etkiledi. Bu hastalık olmadan önce aylık 15-20 ton satışlarımız oluyordu ama şu anda hiçbir satışımız olmuyor. Müşterilerimiz köylere çıkamıyor. Çoğu köylerimiz karantina altında, korkusundan vatandaş evinden dışarıya çıkamıyor. Bu hastalık olmadan önce vatandaş buraya gezerek geliyordu, hem doğal tuzunu alıyordu hem de gezmiş oluyordu. Bu hastalıktan dolayı bayağı etkilendik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Türkiye, Bingöl, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından umutlandıran haber Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Çeşme Belediyesi'nden "Tekrar buluşacağız" temalı "Evde kal Türkiye" videosu 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs tuz satışlarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]