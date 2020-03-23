Korona virüs'ün tırmandığı New York'ta 4 askeri hastane kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs'ün tırmandığı New York'ta 4 askeri hastane kuruluyor - Son Dakika

Korona virüs'ün tırmandığı New York'ta 4 askeri hastane kuruluyor

6 saat önce

Korona virüs vak'alarının ABD'de en yoğun şekilde görüldüğü New York'ta 4 adet askeri hastane kurma kararı alındı.

Korona virüs'ün tırmandığı New York'ta 4 askeri hastane kuruluyor, System.String[]

Korona virüs vak'alarının ABD'de en yoğun şekilde görüldüğü New York'ta 4 adet askeri hastane kurma kararı alındı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini artıran New York Valiliğinin aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı da başladı. Dün gece yerel saatle 22.00'de başlayan uygulamanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Vali Andrew Cuomo, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Ordu Mühendisleri Birliği'nin New York Eyaletindeki 4 geçici hastane kurulması tavsiyesini kabul etti. Buna göre, hastaneler Jacob K. Javits Kongre Merkezi ve SUNY Stony Brook, SUNY Old Westbury ve Westchester Kongre Merkezinde kurulacak. Bununla birlikte 4 hastaneye ek olarak, Javits Centerında hastaneye dönüştürülebileceğini açıkladı. Dört hastanenin her biri 250 yatağa ve tam donanımlı ve federal hükümet tarafından tam kadroya sahip olacak. Diğer yandan Brooklyn Yataklı Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezide 600 yatak kapasiteli geçici bir hastane olarak kiralandı.

Öte yandan Vali Cuomo tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanlarda sıkıntının baş göstermeye başladığını, Federal hükümeti Savunma Üretim Yasasınının derhal uygulamaya konulmasını, tıbbi malzemelerin sözleşmesini ve edinimini kamulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Savunma Üretim Yasası'nın uygulanmasıyla federal hükümete kritik malzemeleri üretmeleri ve bununla ilgili görevlendirmede bulunmak için yasal yetki verecek. Vali ayrıca devletin ilaç denemeleri yapmaya başlayacağını, bu amaçla da 70 bin doz Hidroksiklorokin, 10 bin doz Zithromax ve 750 bin doz Klorokin aldığını açıkladı.

DENEMELER SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Vali Cuomo tüm hastanelerin kapasitelerini genişletme çağrısında bulunarak, 25 Mart Çarşamba gününden geçerli olmak üzere kritik olmayan ameliyatları iptal etmelerini istedi. Vali Cuomo, yakın zamanda emekli olan sağlık uzmanlarının, ihtiyaç duyulması halinde yedek personelin bir parçası olma çağrısını yineledi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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