Korona virüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu - Son Dakika

Korona virüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmaması dikkat çekti.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüse (COVİD-19) karşı mücadeleler devam ediyor. Yaklaşık 45 gündür etkili olan Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayıyor olmaları dikkat çekti.


İstiklal Caddesi'nde maske kullanımı ve sosyal mesafe unutuldu


Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmadığı dikkat çekti. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Türkiye, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu - Son Dakika
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