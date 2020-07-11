Korona virüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu - Son Dakika

Korona virüs unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu

-Virüse karşı tedbirlerin unutulduğu caddede kimi maskeyi takmadı, kimi de çenesinin altında taktı

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesinde akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmaması dikkat çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüse karşı mücadeleler devam ediyor. Yaklaşık 45 gündür etkili olan Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiğinde uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayıyor olmaları dikkat çekti.

İstiklal Caddesinde maske kullanımı ve sosyal mesafe unutuldu

Akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmadığı dikkat çekti.