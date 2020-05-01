Korona virüs üretimi kısıtlayamadı - Son Dakika
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Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

6 saat önce

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı Kayseri'de üreticiler 3 günlük kısıtlamada çalışmalarını sürdürdü Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan Kayseri'deki üreticiler çalışmalarını sürdürürken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticilerin yanında...

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

Kayseri'de üreticiler 3 günlük kısıtlamada çalışmalarını sürdürdü

KAYSERİ - Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan Kayseri'deki üreticiler çalışmalarını sürdürürken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticilerin yanında oldukların gösterdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayserili vatandaşlar evlerinde kalırken, kısıtlama kapsamı dışında olan çiftçiler ve besiciler üretmeye devam etti. Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki üreticileri denetleyen ve yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, "Çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Korona virüs ile uğraştığımız şu günlerde çiftçimiz köylümüz arazide hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Hiç bir endişeye gerek yok bizler tarım ordusu olarak çiftçilerimizin yanındayız, 1 Mayıs olmasına ve alınan kısıtlama önlemlerine rağmen çiftçilerimiz ve besicilerimiz üretmeye davam ediyor. Hayvansal ve bitkisel üretim aksamadan devam ediyor" dedi.

Bünyan ilçesinde bir yıl önce besicilik işine başlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Eylül ayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladım. 100 kadar koyunum, 89 tane kuzum var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu kısıtlama gününde dahi gelerek koyun ve kuzularımı hem aşıladılar hem de küpe taktılar. Devletim sağ olsun yetkililer geliyorlar ve ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

İlçede tohum üreticisi olan 28 yaşındaki Mustafa Gökçe, 15 yıldır bu iş ile uğraştıklarını belirterek, "Virüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz çıkıyoruz ve vatandaşımız mağdur olmasın diye üretim yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar her zaman üreteceğiz" ifadesinde bulundu.

Günlük 6 ton süt üretimi yapan tesisin yetkilisi olan Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Önder Yıldırım, "17 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. 580 hayvanımız var, günlük 6 ton civarında süt üretimi yapıyoruz. Hayvancılık insan yaşamında önemli bir yer tutuyor. Temel gıdalar bakımından önemli bir yere sahip bir sektör. Bu nedenle korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen biz üretimimizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs üretimi kısıtlayamadı

Kayseri, Bünyan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:33 Kaynak: İHA


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