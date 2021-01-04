Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı - Son Dakika

Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı

04.01.2021 09:54
Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 yılında 332 bin ton tarımsal üründen 171 bin tonu çekirdeksiz Sultani kuru üzüm olarak gerçekleşirken, korona virüs salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 20'lik artış yaşandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 yılında 332 bin ton tarımsal üründen 171 bin tonu çekirdeksiz Sultani kuru üzüm olarak gerçekleşirken, korona virüs salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 20'lik artış yaşandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 yılında 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleşti. Denizi ve limanı olmayan ilçede bulunan Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 17 bin 619 tır çıkış yaparken, ihracatı gerçekleşen 332 bin ton tarımsal üründen 171 bin tonu çekirdeksiz Sultani üzüm oldu. Korona virüs salgınına rağmen çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatında yüzde 20 artış yaşanırken 86 farkı ülkeye ihracat yapıldı. 2019 yılında ise Sultaniye üzüm ihracatı 169 bin ton olurken, toplam tarım ürünü ihracatı 276 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Korona virüsün tarımsal ihracatı engellemediğini dile getiren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Bu yıl dünya çapında yaşanan korona virüs salgını ülkemizi de olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz salgına rağmen ihracat rakamını artırmayı başardık. Üzümün başkenti olan Alaşehir'den 2020 yılı içerisinde 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. 17 bin 619 tır çıkış aldı. Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesi bizleri çok mutlu etti. Alaşehir'den 171 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, 42 bin ton ile kiraz, 21 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatı 2019 yılına göre yüzde 20'lik bir artışla 332 bin tona çıktı. Toplamda 600 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer alırken toplamda 86 ülkeye ihracat yapıldı" dedi.

İhracattaki başarının en büyük nedeni olarak bürokraside sağlanan kolaylıkların olduğunu söyleyen Soygür, "İhracattaki başarının en büyük nedeninin, işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylıklar, güvenli, sağlıklı, kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Hedefimiz her yıl ihracat rakamını daha da yükseltmek olacaktır diyerek, 2020 yılı tarım ürünleri açısından verimli bir yıl oldu. Dünya çapında salgın olan pandemiye rağmen Alaşehir'den yapılan ihracat arttı. Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ihracatımız 171 bin ton olurken, toplam tarım ürünleri ihracatımız 332 bin ton oldu. 2020 Yılında 86 değişik ülkeye ihracat yapıldı ve ülkemize yaklaşık 600 milyon dolarlık gelir sağlandı" diye konuştu. - MANİSA

Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı
Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı
Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı

Koronavirüs, Alaşehir, İhracat, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs üzüm ihracatına engel olmadı - Son Dakika Ekonomi


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