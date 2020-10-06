- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli - Son Dakika

- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli

- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli ABD'de etkisini devam ettiren korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısındaki artış endişeye neden oldu.

- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli

WASHINGTON - ABD'de etkisini devam ettiren korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısındaki artış endişeye neden oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen, vak'a sayısı hızla artıyor. Son verilere göre dünya genelinde toplam vak'a sayısı 35 milyon 709 bin 549 iken yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 46 bin 73 oldu. Birçok ülkede vak'a sayısı hızla artarken Çin ve Hindistan'dan sonra nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülke olan ABD'de halk korona virüs kurullarına uyulmadığını ve ülkede endişenin hakim olduğunu vurguladı.

ABD'de son istatistiklere göre vak'a sayısı 7 milyon 638 bin 596 kişi iken hayatını kaybeden kişi sayısı artarak 214 bin 629'a ulaştı. ABD halkı alınan önlemlerin yeterli olmadığı ve sosyal mesafe kurallara uyulmadığını dile getiriyor. Endişeli kesim bu noktada konuyla ilgili uzmanların görüşlerini dikkatte almak ve gereken kurallara uyulması gerektiğini vurguluyor.

Kurallara uyulmasının önemine değinen bir kişi, "Genel olarak, ben dahil birçok insanın sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini, kişisel hijyen kiti veya maske takmak, ellerini yıkamak gibi gereken kuralları yerine getirdiğini düşünüyorum" dedi.

Şu an kimsenin kurallara uymadığını belirten bir kişi ise "İlk zamanlarda markete gittiğimizde birçok ürünü bulamadık. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat ediyordu ama zaman geçtikçe insanların umurunda olmamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Durumun ciddi olduğunu vurgulayan bir kişi ise "Hala tabiki sosyal mesafe kuralına uyup maske takan bir insan grubu var ama bazıları hala bunları yapmıyor. Ben herkese bu konuda dikkatli olmasını söylüyorum çünkü bu çok ciddi bir durum" diye konuştu.

Sağlık yetkililerinin açıklamasının dikkate alınması gerektiğin belirten bir kişi ise "Bir kısım insan bu konuda cumhuriyetçileri dinlerken, diğer kısım ise liberalleri dinliyor. Sonuç olarak bu konu politikleştiriliyor. Aslında bu noktada daha doğru ve hızlı yardım için sağlık uzmanlarını dinlememiz gerekiyor. Bakalım neler olacağını göreceğiz" dedi.

Yeterli miktarda ödenek sağlanmadığını belirten bir kişi ise "Bence yeterli tedbir alınmadı. Yeterli miktarda destek ödenek sağlanmadı. Bu sebeple sosyal yardım kuruluşlarına çok büyük görev düştü. Bizim gibi ibadethane çalışanları bu dönemde evi olmayanlara, yardım etmeyi üstlendik. Bundan dolayı bu zor günlerde, hafta sonu buraya gelip durumu iyi olmayanlara, evsizlere yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli
- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli
- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli
- Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Korona virüs vak'alarının arttığı ABD'de halk endişeli - Son Dakika

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