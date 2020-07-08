Korona virüs vak'alarının arttığı Kolombiya'da karantina 1 Ağustos'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Korona virüs vak'alarının arttığı Kolombiya'da karantina 1 Ağustos'a kadar uzatıldı

Kolombiya'da korona virüs vak'aları ve ölü sayısının artması üzerine ülkede karantinanın 1 Ağustos'a kadar uzatılacağı duyuruldu.

Kolombiya'da korona virüs vak'aları ve ölü sayısının artması üzerine ülkede karantinanın 1 Ağustos'a kadar uzatılacağı duyuruldu.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, korona virüsün yayılmasını kontrol altında almak için Kolombiya'da karantinanın 1 Ağustos'a kadar uzatılacağını söyledi. Duque, Mart ayı sonunda ülke genelindeki korona virüs enfeksiyonlarını yavaşlatmak için karantina kararını ilan etti. Binlerce işletmenin yeniden açılabilmeleri için ülkede karantina 15 Temmuz'dan itibaren hafifletilmeye başlanmıştı ancak vak'aların yeniden artması üzerine 1 Ağustos'a kadar karantinayı uzatma kararı verildi. Duque, "Ülkeyi analiz ettikten ve özellikle bazı şehirlerimizde vak'a ve ölüm oranının arttığını gördüğümüz için uyguladığımız önleyici konseptimizi devam etmeye karar verdik" dedi.


Öte yandan ülkenin bazı bölgelerinde karantina devam ederken, korona virüs enfeksiyonu olmayan veya düşük enfeksiyon oranlarına sahip belediyelerin belediye başkanlarının kararlarına göre, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyan restoranlar, tiyatrolar ve spor salonlarının açılmasına izin verebilecek.


Duque, Kolombiya'nın şu anda korona virüs enfeksiyonu olmayan 490 belediyesi varken, 100 belediyede düşük enfeksiyon oranları var. Ülkede toplam korona virüs vak'a sayısı 124 bin 494'e yükseldi hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4bin 359 olarak bildirildi. - BOGOTA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs vak'alarının arttığı Kolombiya'da karantina 1 Ağustos'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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