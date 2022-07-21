Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü - Son Dakika
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Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

21.07.2022 15:43
Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndüZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs vakaları artış göstermeye başladı.

Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

ZONGULDAK Zonguldak'ta korona virüs vakaları artış göstermeye başladı. Vaka yoğunluğu ise Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

Zonguldak'ta korona virüs vakaları artış göstermeye başladı. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükmesi ise tedirgin etti. Vakaların artması sonrası bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

Vaka sayılarının böyle giderse daha da artacağını söyleyen Mustafa Arslan, "İnsanların halini görüyorsunuz bende dahil bu artışın böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bayramda insanların çok yakın oluşu ve insanların yakın olması vaka sayılarını arttırdı. Hatırlatma aşılarını olmamız lazım ben randevumu aldım aşımı olacağım" şeklinde konuştu.

Artışın sebebinin hijyen ve maske olduğunu ifade eden Enes Merdivan, "Atışın sebebi hijyen ve maskesizlik benim aşılarım tam korona virüsü birkaç kez geçirdim ve zor bir hastalık. İnsanlar aşılar önemsiz diyor ama aşının önemi büyük herkes aşısınız olmalı. Az önce hastanedeydim kimse maske takmıyor. Maske konusuna dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Hayat Eve Sığar, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korona virüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü - Son Dakika

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