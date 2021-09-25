Korona virüs vakaları arttı, maske takan azaldı... Vatandaşın açıklamaları şaşırttı - Son Dakika

Korona virüs vakaları arttı, maske takan azaldı... Vatandaşın açıklamaları şaşırttı

TOKAT - Türkiye'de vaka yoğunluğunun iki haftadır artış gösterdiği ilerden Tokat'ta vatandaşlardan birçoğunun maskesiz caddelerde dolaştığı gözlemlendi.

Türkiye'de 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 İl içerisinde Tokat 4. sırada yer aldı. Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Tokat, 237.51 oranına yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum en çok artış olan iller oldu. Tokat'ta vatandaşların birçoğunun korona virüs önlemlerini umursamadığı görüldü. Gaziosmanpaşa Bulvarı Meydan Çarşısı bölgesinde vatandaşlardan kimisinin maskesini çene altına, kiminin koluna takarak yürüdüğü görüldü. Vatandaşlardan Hüseyin Sansar, maske kullanmanın korona virüsü önlediğine inanmadığını belirterek, "Cenab-ı Allahtan gelen her şeye hazırlıklı olacağız. Başka kurtuluşun var mı? Vaden ondan yetti ise ondan gidersin. Ben şimdiye kadar maske takmadım. Korona virüs aşısı da olmadım, hasta da olmadım" dedi.