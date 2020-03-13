Korona virüs vakalarında numune hastanesi kullanılacak - Son Dakika
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Korona virüs vakalarında numune hastanesi kullanılacak

6 saat önce

Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas'ta yaşanacak korona virüs vakalarında Numune Hastanesinin kullanılacağını söyledi.

Korona virüs vakalarında numune hastanesi kullanılacak, System.String[]

Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas'ta yaşanacak korona virüs vakalarında Numune Hastanesinin kullanılacağını söyledi.


Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas Numune Hastanesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Moğulkoç, basın toplantısında korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu.


Sivas'ta yaşanacak korona virüs vakalarında kullanılacak hastanenin Sivas Numune Hastanesi olduğunu belirten Moğulkoç, "Çok ciddi tedbirler alındı. Sağlık komisyonu oluşturuldu. Onların bilgileri doğrultusunda bizlere rehberler yönlendirildi ve o rehberler doğrultusunda da biz sağlık hizmetlerimizi büyütüyoruz. Türkiye'de virüs başladıktan 90 gün sonra ilk vaka ortaya çıktı. Burada bakanlığın çok ciddi tedbirler alması, daha doğrusu tüm Türkiye'de tedbirler alınması ve bakanlık eliyle yürütülmesi büyük bir avantajdı. Bununla ilgili her türlü çalışmayı üniversite, özel hastane ve biz birlikte yürütmekteyiz. Belli periyotlarla toplantı yapıyoruz. Herhangi bir vaka olursa hızlı bir şekilde birbirimizle iletişime geçip hızlı bir toplantıyla nasıl tedbirler alacağımızı kararlaştıracağız. Bakanlık rehber olarak yayınladı, tüm illerde hangi hastanenin görevlendirildiğini, hastanın nasıl yönlendirileceğini, hastaya nasıl yaklaşılacağını, şüpheli vaka olduğunu nasıl davranılacağını hepsi rehberde var. İnsanlarımız sağlık bakanlığı sitesinde yayınlanan korona virüse karşı alınacak önlemleri okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Orada gerekli bilgiler var ve çok ciddi şekilde takip ediyoruz. Sivas'ta yetkili bakanlığın belirlediği rehber hastane, korona virüs vakalarında kullanacağımız hastane burası " dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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