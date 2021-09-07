Üye Girişi
Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor - Son Dakika

Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor

07.09.2021 11:05

Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor Rize Valisi Kemal Çeber: "Rize'nin normal nüfusu 348 bindir ama dışarıdan gelenlerle yaklaşık 800 bin nüfusu var şuan" "Rize'ye tatil için gelenlerin ilimizden ayrılması ile vakaların 2-3...

Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor

Rize Valisi Kemal Çeber:

"Rize'nin normal nüfusu 348 bindir ama dışarıdan gelenlerle yaklaşık 800 bin nüfusu var şuan"

"Rize'ye tatil için gelenlerin ilimizden ayrılması ile vakaların 2-3 hafta içinde hızla düşmesini bekliyoruz"

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Korona virüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il yine Rize olurken, önceki hafta 100 binde 538,10 olan vaka sayısı 614,18'e yükseldi. Rize'de vatandaşlar vaka sayılarının artışından tedirgin olsa da Rize Valisi Kemal Çeber, yaz mevsiminin bitmesinin ardından tatilcilerin şehirden ayrılması ile bu rakamların hızla düşeceğini dile getirdi.

Rize'nin 348 bin olan nüfusunun yaz mevsiminde 2 katına çıkmasından kaynaklı bir ortalama yükselişi olduğunun altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber, bu tablonun 3-4 hafta önceden öngördükleri bir tablo olduğunu söyledi. Vali Çeber "Yani bu tarihlerde bu sayıların olabileceğini düşünüyorduk. Rize'nin kendine özel kültürel, coğrafi, fiziki özellikleri var. Rize çok dar bir alan, çok dar bir alanda çok sıkışık yaşanan bir kent. Bulunduğumuz mevsimlerde Rize'nin en yoğun insan nüfusunun bir arada olduğu mevsimler. Rize'nin normal nüfusu 348 bindir. Ama bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, çay sezonu için gelen müstahsillerimiz, çay işçilerimiz, yarıcılarımız, birbirinden güzel Rize yaylalarına turizm amacıyla gelen konuklarımız nedeniyle yaklaşık 800 bin nüfusun son bir buçuk aydır bu dar coğrafyada yaşadığı bir dönemdi. Malumlarınız geçen sezonu bu sorunu, bu düzeyde yaşamadık. Çünkü tüm kontrol devletteydi. Şimdi devlet ile birlikte vatandaşta kontrol ediyor. İkisini bir arada yürütüyoruz, artı aşılarımız da var. Dolayısıyla bu noktada sanıyorum bazı davranış farklılıkları oldu" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalara nazaran 2-3 hafta içerisinde Rize'de hızlı bir düşüş olmasını beklediklerini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Rize insani ilişkileri çok sıcak yaşayan bir memlekettir. Düğün, cenazeler, herkes maalesef iç içe. Hep özendiğimiz, gıpta ile anlattığımız Karadeniz insanının sıcakkanlılığı pandemi döneminde bize zorluklar yaşatıyor. Bunun gibi nedenlerle biz nüfusa oranla vaka sayısı en yoğun ildik. Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeye göre 2-3 hafta içerisinde önce bir stabil olma ki onu yakaladık, stabil gidiyor vakalarımız, ondan sonra da hızlı bir düşüş ön görüyoruz inşallah" diye konuştu.

Herkesin tedbirlerini aldıktan sonra sorunun ortadan kalkacağını düşündüğünü dile getiren Şeref Avcı isimli Rize vatandaş ise "Kalabalıktan uzak durmak gerekiyor. Mesafeyi korumak gerekiyor. Ben aşılarımı oldum, kendimi korudum. Bir de insanların vücut direncini arttıran besinler kullanması gerekiyor" derken, insanların önceliğinin aşı olması gerektiğini savunan bir başka vatandaş Adnan Ali Yağcı ise "Her yer maskesiz gezenlerle, aşıya tepki gösterenlerle dolu. Ben 2. doz aşımı da oldum. Aradaki mesafeyi korumak, hijyeni sağlamak gerekiyor. Her şeyden daha önemlisi öncelikle aşı olmak lazım artık bunun ilerisi yok" ifadelerini kullandı.

Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor
Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor
Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor
Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti 11:27 Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti Afgan kadınları 11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi 11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:27 Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz         
11:30
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı         
10:27
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs vakalarında Türkiye'de ilk sırada olan Rize'de vakaların 2-3 haftada düşmesi bekleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement