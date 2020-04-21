Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, 112 ekipleri - Son Dakika
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Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, 112 ekipleri

6 saat önce

Korona virüsle mücadele kapsamında en ön safta yer alan ve vakalarla ilk karşılaşan kahraman 112 Acil Servis ekipleri, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, 112 ekipleri, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında en ön safta yer alan ve vakalarla ilk karşılaşan kahraman 112 Acil Servis ekipleri, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs salgınıyla mücadelede en ön safta sağlık çalışanları yer alıyor. Korona virüs şüpheli vakalarla ilk karşılaşan 112 Acil Servis ekipleri ise süreçte yoğun bir mesai harcıyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrılar en hızlı şeklinde değerlendirilerek, ekipler vakanın bulunduğu bölgeye sevk ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ve hastalarla temasa geçecek ambulans ekipleri, özel koruma kıyafetlerini giyiyor.


Günlük 700 civarında vaka çağrısı alınıyor


Süreçte Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi de yoğun çağrı alıyor. Hem korona virüs şüpheleri hem de Vefa Sosyal Destek Grubu nedeniyle yoğun çağrı alan merkezin çağrıları ikiye katlandı. Merkez daha önceki günlerde 300 korona virüs vaka çağrısı alırken son günlerde bu sayı 700'e çıktı. İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, 112 ekiplerinin korona virüs vakalarına giderken nasıl hazırlandıklarını anlattı. İstasyonda görev yapan sağlık personelinin vaka ihbarı üzerine harekete geçerek, şüpheliyi hızlı bir şekilde uygun hastaneye ulaştırdığını ifade eden Dr. Böyük, "Korona virüsü şüpheli vakalar çağrı merkezimize düştükten sonra 112 Acil Komuta Kontrol Merkezindeki personel değerlendirme yaparak istasyondaki ekiplerimize vakayı veriyor. Vaka verildikten sonra ekibimiz uygun koruyucu ekipmanlarını giyip çıkıyorlar. Vaka adresine varınca da vakadan ikinci bir değerlendirme yapıp komuta merkeziyle irtibata geçip naklini uygun hastaneye sağlıyorlar" dedi.


"Çağrı sayımız iki katına çıktı"


Süreçte çağrı sayısının iki katında çıktığına dikkat çeken Böyük, "Korona virüsü şüpheli vakaların başlama süreciyle beraber çağrı sayımız iki katına çıktı. Ortalama vaka sayımız ise aynı düzeyde artıyor. Süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu için 112 hatlarına düşen çağrılar da mevcut. Önceden 300 olan vaka sayımız şu an 700 civarında" diye konuştu.


"Sahadaki risk grubunda biz varız"


Öncelikle sahadaki risk grubunda 112 Acil Sağlık ekiplerinin olduğunu ve ekiplerin tam teşekküllü bir şekilde vaka için çıkış yaptığını dile getiren Böyük, "Koruyucu ekipmanlarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı müdahaleler, donanımlarının tam olması konusunda önemle hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok yardımcı oldu. Malzeme konusunda hiçbir eksiklik hissetmiyoruz. Ekiplerimiz de tam teşekküllü vakaya çıkış yapıyor" şeklinde konuştu.


"Ekiplerimizin gecesi gündüzü yok"


Ekiplerin ilk etapta belli olmayan bir ortama girdiğini ve bu yüzden kendilerini koruması gerektiğini ifade eden Böyük, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Ekibin hastaya uygun bir şekilde yaklaşımı, gerekli önerilerde bulunması, gerekli tedavi algoritmasını uygulaması konusunda göz önünde bulundurunca, ekiplerimizin gecesi gündüzü yok. Hastaneye kadar süreci doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."


Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, oluşturulan ambulans dezenfeksiyon alanında her vakadan önce ve sonra ambulansları düzenli olarak dezenfekte ediyor. - VAN

Acil Servis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:21 Kaynak: İHA

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